В полиции отреагировали на видео с убившим кошку на глазах у детей россиянином

Краснодарская полиция отреагировала на видео с убившим кошку на глазах у детей россиянином

В социальных сетях появилось видео, на котором мужчина убивает кошку. Сотрудники полиции зарегистрировали данный факт и собираются задержать злоумышленника, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Ранее Telegram-канал «Плохие новости 18+» сообщил, что житель Краснодара перерезал горло кошке во время видео-звонка с бывшей супругой и детьми. Перед этим женщина якобы обвинила его в том, что он не платит алименты после развода, а тратит деньги на дорогих кошек.

«В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств случившегося и задержанию злоумышленника», — добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что 19-летний житель Новосибирска, насмерть забивший кошку молотком на камеру, пойдет под суд.

В Челябинске 37-летняя местная жительница получила пять лет и десять месяцев колонии общего режима за убийство соседа, ударившего ее кошку.

