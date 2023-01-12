Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:25, 12 января 2023Бывший СССР

В Латвии осудили спикера парламента за русский язык

Спикера парламента Латвии Смилтенса осудили за обращение к украинцам на русском языке

Фото: Edijs Palens / Globallookpress.com

Спикера парламента Латвии Эдварда Смилтенса осудили за обращение к украинцам на русском языке и призвали его говорить на латышском. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.

«Просим спикера 14-го Сейма Эдварда Смилтенса использовать в публичном общении государственный язык или любой из языков ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру»), если вы не можете донести сообщение до украинцев на украинском государственном языке», — потребовали в сети латвийские граждане.

Как утверждает Смилтенс, он записал два видеообращения, одно из которых было на русском для мэра Киева Виталия Кличко. В них спикер говорил об автобусах, которые отправят на Украину. «Есть два видеомонтажа, что было моим частным посланием, которое отправили Кличко. Оказалось, что он его опубликовал», — заявил он. Смилтенс подчеркнул, что говорит в официальном общении на латышском, английском или французском языках. По его словам, он не имеет достаточных навыков украинского.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал историческим решение о переводе всего образования в республике на латышский язык. Данный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке, добавил он. Президент отметил, что существующая разобщенность «не доводит до добра».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о повышении призывного возраста в России
СБУ обвинила российского депутата в изменении госграниц Украины
Европа избежала опасности сокращения производства
Британский генерал оценил объемы поставок танков Украине
Психиатр назвал простой способ сделать любые отношения счастливыми и крепкими
Россиянин поехал в Таиланд и умер в номере отеля при загадочных обстоятельствах
В Кремле объяснили назначение нового командующего группировкой войск в зоне СВО
Резкое падение экспорта нефти из США объяснили
Звезда «Дома-2» высказалась о продаже дома в Москве
Оценено будущее российского автомобильного рынка
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.