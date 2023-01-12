В Латвии осудили спикера парламента за русский язык

Спикера парламента Латвии Смилтенса осудили за обращение к украинцам на русском языке

Спикера парламента Латвии Эдварда Смилтенса осудили за обращение к украинцам на русском языке и призвали его говорить на латышском. Об этом сообщает портал Baltijas Balss.

«Просим спикера 14-го Сейма Эдварда Смилтенса использовать в публичном общении государственный язык или любой из языков ЕС (Европейского союза — прим. «Ленты.ру»), если вы не можете донести сообщение до украинцев на украинском государственном языке», — потребовали в сети латвийские граждане.

Как утверждает Смилтенс, он записал два видеообращения, одно из которых было на русском для мэра Киева Виталия Кличко. В них спикер говорил об автобусах, которые отправят на Украину. «Есть два видеомонтажа, что было моим частным посланием, которое отправили Кличко. Оказалось, что он его опубликовал», — заявил он. Смилтенс подчеркнул, что говорит в официальном общении на латышском, английском или французском языках. По его словам, он не имеет достаточных навыков украинского.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс назвал историческим решение о переводе всего образования в республике на латышский язык. Данный шаг избавит страну от «колониального наследия», позволив молодому поколению учиться на одном языке, добавил он. Президент отметил, что существующая разобщенность «не доводит до добра».