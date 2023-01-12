В Литве заявили о надеждах Украины начать переговоры по евроинтеграции

Президент Литвы Науседа: Украина надеется начать переговоры по евроинтеграции в 2023 году

Власти Украины надеются начать переговоры по евроинтеграции в 2023 году, после проведения саммита Евросовета в феврале. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время пресс-конференции, передает LRT.

«Украинское руководство и президент [Владимир Зеленский] очень заинтересованы в скорейшем принятии решений по интеграции в ЕС и ожидают, что переговоры о членстве начнутся в этом году», — рассказал он.

Науседа отметил, что в вопросе интеграции Украины важно не терять время. По его мнению, прогресс, достигнутый Киевом, можно обсудить в ходе заседания глав стран Евросовета 9-10 февраля. Президент Литвы уточнил, что украинской стороной делается все для достижения «промежуточного финиша».

Ранее замглавы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс сообщил о невозможности вступления Украины в Евросоюз. ЕС не может одобрить заявку республики, пока на ее территории проходят боевые действия и присутствуют российские военные, подчеркнул он. Потенциальное вступление страны в Евросоюз изменит характер объединения, добавил политик.