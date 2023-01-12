Лолита похвасталась фигурой в купальнике

Российская певица Лолита Милявская снялась в купальнике с кружевным верхом на пляже

Российская певица Лолита Милявская снялась в откровенном образе. Соответствующее видео появились в ее Telegram-канале.

На размещенных кадрах 59-летняя знаменитость позирует на фоне моря, сидя на шезлонге. На ней надет слитный купальник черного цвета, оформленный кружевным верхом. Ее образ дополняют платок с золотистыми узорами, солнцезащитные очки и часы.

«Смотрю на себя и думаю: ну, хороша же! Ну, хороша! Уже сроки взяли на ноябрь, чтобы 60 отпраздновать. По-моему, еще есть, чем внешне… Ну, а связки подтянутся. И, надеюсь, за год новые треки тоже», — похвасталась звезда.

В декабре 2022 года Милявская записала видео, в котором продемонстрировала лицо крупным планом без макияжа и фильтров. Певица появилась перед камерой в пижаме бледно-голубого цвета и с золотыми подвесками на шее. При этом видно, что на ее лице полностью отсутствует косметика. Кроме того, звезда отказалась от укладки волос.