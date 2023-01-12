Школьницы на камеру жестоко избили сверстницу в подъезде дома в Подмосковье

В подмосковных Люберцах школьницы оттаскали за волосы и избили сверстницу в подъезде дома

В подмосковных Люберцах школьницы жестоко избили сверстницу в подъезде жилого дома. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона, видео потасовки было опубликовано в группе «Люберцы Life» во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как подростки бьют девочку ногами по лицу и таскают ее за волосы по полу. Школьница при этом не сопротивляется.

Прокуратура Московской области после распространения ролика с избиением в соцсетях организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Также будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних, говорится в Telegram-канале ведомства.

Что именно послужило причиной подобной агрессии подростков в отношении сверстницы, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Москве толпа подростков избила школьницу до сотрясения мозга и черепно-мозговой травмы.

Прибывшие на вызов врачи отвезли девочку в нейрохирургическое отделение, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и тупую травму живота. В произошедшем разбиралась полиция.