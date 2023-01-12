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15:48, 12 января 2023Силовые структуры

Бывшего вице-мэра Магнитогорска осудили на четыре года за получение взяток

Бывшему вице-мэру Магнитогорска дали четыре года за получение взяток на 1,5 млн рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова осудили на четыре года за получение взяток на полтора миллиона рублей в обмен на передачу в частную собственность муниципальной земли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Челябинской области.

По данным следствия, Измалков в период с 2015-го по 2016 год за денежное вознаграждение передал государственную землю на территории города в собственность предпринимателю. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

В ходе расследования было арестовано имущество фигуранта на сумму более 15 миллионов рублей.

Валерий Измалков с апреля 2009-го по октябрь 2019 года занимал должность вице-мэра по имущественным вопросам. До этого с 2005 года он был начальником правового управления администрации Магнитогорска.

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Елизавета Новикова
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