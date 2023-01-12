Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 12 января 2023Мир

Бывший посол США в России оценил манеры российского МИД

Экс-посол США в России Салливан: русские следят за протоколом, но не за хорошими манерами

Фото: Gary Cameron / Reuters

Бывший посол США в России Джон Салливан оценил манеры российского Министерства иностранных дел и заявил, что русские отдают предпочтение соблюдению протокола, а не хорошим манерам. Его слова прозвучали в интервью для издания Foreign Policy.

Говоря о необходимости сохранения должности посла США в Москве, экс-глава дипмиссии указал, что российская сторона отказывается идти на контакт с Поверенными в делах. «Если это не посол, то русские не пойдут на контакт. Поверенным приходится очень трудно. Русские тщательно следят за протоколом. [Бывший американский дипломат Джордж] Кеннан однажды сказал, что русские следят за протоколом, но не за хорошими манерами. И это действительно так», — подчеркнул он.

Салливан рассказал, как президент США Джо Байден настаивал на присутствии посла в Москве. «Я был тем человеком, который в ответ на два российских договора, предоставленных мне в середине декабря, доставил — это было восемь часов вечера — в [МИД РФ] письменный ответ Соединенных Штатов, который они просто отвергли», — заявил он.

Ранее бывший посол США в России назвал ударом подписанный российским президентом Владимиром Путиным запрет найма иностранных сотрудников для работы в посольстве и рассказал о быте дипломатов без обслуживающего персонала. По словам экс-главы дипмиссии, указ, запретивший посольствам недружественных стран принимать на работу не только россиян, но и любых граждан третьих стран в России, вынудил американскую сторону уволить более 180 сотрудников, многие из которых работали в посольстве десятилетиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России впервые обнаружен новый вариант COVID-19 «кракен»
Россиянина арестовали за развращение несовершеннолетних девочек в интернете
Белорусская оппозиция обвинила власти в создании ЧВК
В Южной Корее задумались о размещении ядерного оружия США на своей территории
Бывший посол США в России оценил манеры российского МИД
Летевший из Абакана в Москву самолет экстренно сел в Екатеринбурге
Лолита похвасталась фигурой в купальнике
Врач развеяла миф о необходимости выпивать два литра воды в день
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Депутат объяснила попавшие в эфир слова губернатора ХМАО о коррупционной схеме
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.