Бывший посол США в России оценил манеры российского МИД

Экс-посол США в России Салливан: русские следят за протоколом, но не за хорошими манерами

Бывший посол США в России Джон Салливан оценил манеры российского Министерства иностранных дел и заявил, что русские отдают предпочтение соблюдению протокола, а не хорошим манерам. Его слова прозвучали в интервью для издания Foreign Policy.

Говоря о необходимости сохранения должности посла США в Москве, экс-глава дипмиссии указал, что российская сторона отказывается идти на контакт с Поверенными в делах. «Если это не посол, то русские не пойдут на контакт. Поверенным приходится очень трудно. Русские тщательно следят за протоколом. [Бывший американский дипломат Джордж] Кеннан однажды сказал, что русские следят за протоколом, но не за хорошими манерами. И это действительно так», — подчеркнул он.

Салливан рассказал, как президент США Джо Байден настаивал на присутствии посла в Москве. «Я был тем человеком, который в ответ на два российских договора, предоставленных мне в середине декабря, доставил — это было восемь часов вечера — в [МИД РФ] письменный ответ Соединенных Штатов, который они просто отвергли», — заявил он.

Ранее бывший посол США в России назвал ударом подписанный российским президентом Владимиром Путиным запрет найма иностранных сотрудников для работы в посольстве и рассказал о быте дипломатов без обслуживающего персонала. По словам экс-главы дипмиссии, указ, запретивший посольствам недружественных стран принимать на работу не только россиян, но и любых граждан третьих стран в России, вынудил американскую сторону уволить более 180 сотрудников, многие из которых работали в посольстве десятилетиями.