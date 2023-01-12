Индийская подлодка застряла в Северодвинске из-за санкций

Times of India: подлодка Sindhuratna застряла в Северодвинске из-за санкций

Индийская подлодка Sindhuratna застряла в Северодвинске из-за санкций. Об этом со ссылкой на источники пишет Times of India.

Издание напоминает, что дизель-электрическая субмарина проекта 877 «Палтус» была спущена на воду в 1988 году в СССР и тогда же передана индийской стороне. В 2018 году Москва и Дели заключили контракт на ее модернизацию общей стоимостью 700 миллионов долларов. Согласно его условиям, подлодка должны быть транспортирована напрямую из Северодвинска, где проходит ее ремонт, в индийский Мумбаи.

«В идеале подводная лодка должна была вернуться прямо из России. Но из-за продолжающегося российско-украинского конфликта возникают некоторые транспортные и другие проблемы. Так, теперь планируется отправить ее в норвежский порт, а затем доставить на морском судне в Мумбаи», — сказал источник.

Другой собеседник отметил, что индийские военные сталкиваются с последствиями западных санкций, введенных в отношении России, «но с этим справляются».

В ноябре гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 идет по плану. Корабль могут передать ВМФ России в первом квартале 2024 года.