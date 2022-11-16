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16:40, 16 ноября 2022Наука и техника

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» передадут флоту в 2024 году

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» передадут флоту после ремонта в 2024 году

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Ремонт и модернизация тяжелого авианесущего крейсера (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» проекта 1143.5 идет по плану. Корабль могут передать Военно-морскому флоту (ВМФ) России в первом квартале 2024 года. Об этом сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает ТАСС.

«Работаем. Делаем все, что от нас зависит. Как всегда, любой ремонт, если начинать им заниматься, богат на сюрпризы. (...) Начинаем влезать в отдельные разделы, начинают вылезать — обнаруживаются непроходимости. Тут подварить, там укрепить. Но движемся по плану. Будем делать все, чтобы сие произошло», — сказал он на выставке «Транспортная неделя», отвечая на уточняющий вопрос о сдаче крейсера в первом квартале 2024 года.

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В августе заместитель гендиректора ОСК по военному кораблестроению Владимир Королев сообщил, что ВМФ России может получить авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» и тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проекта 1144.2М с задержкой.

В июне Алексей Рахманов рассказал, что новые комплексы сделают модернизированный ТАВКР «Адмирал Кузнецов» другим.

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Даниил Иринин
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