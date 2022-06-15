Раскрыты подробности модернизации «Адмирала Кузнецова»

Гендиректор ОСК Рахманов рассказал о новых комплексах для ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» передадут Военно-морскому флоту (ВМФ) России в 2024 году. Новые комплексы сделают модернизированный корабль другим. Об этом генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов рассказал в интервью телеканалу «Звезда».

«Мы надеемся, что в начале 2024 года флот получит этот корабль [ТАВКР «Адмирал Кузнецов»] в боеготовом состоянии», — сообщил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).

Глава ОСК отметил, что «количество комплексов, которое ставится на этот авианосец взамен тому, что было или не работало, однозначно сделает его совершенно другим. То же самое касается и авиакрыла». По его словам, это позволяет называть проведенные работы не ремонтом, а глубокой модернизацией.

Ранее в июне Алексей Рахманов сообщил, что сроки завершения ремонта и модернизации ТАВКР «Адмирал Кузнецов» сдвинутся на пару месяцев.

В мае глава ОСК заявлял, что «Адмирал Кузнецов» успешно встал в док 35-го судоремонтного завода в Североморске.