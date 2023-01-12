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19:04, 12 января 2023Из жизни

Мужчина раскрыл секрет похудения на 41 килограмм

Весивший 140 килограммов продюсер из США раскрыл секрет похудения на 41 килограмм

Фото: Nutrisystem

Весивший почти 140 килограммов мужчина из Нью-Джерси, США, сбросил 41 килограмм и раскрыл секрет успешного похудения. Его историю публикует People.

43-летний продюсер Джейсон Каплан рассказал, что большую часть жизни страдал от избыточного веса. «Я воспринимал каждый прием пищи как праздник. Если у меня был хороший день, я ел все, что хотел. Если у меня был плохой день, я тоже ел все, что хочется, чтобы порадовать себя», — признался он.

Каплан добавил, что раньше в его рационе не было овощей, фруктов и другой здоровой пищи. Он не занимался спортом и вел пассивный образ жизни. Мужчина решился на изменения после медицинского обследования, в ходе которого он испытал стыд за то, как сильно себя запустил.

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В первую очередь Каплан изменил свое отношение к еде: он осознал, что от качества пищи зависит его самочувствие, и перестал делать выбор в пользу вредных продуктов. По словам мужчины, это изменение далось особенно трудно, поскольку менять устоявшиеся привычки непросто.

Затем он по-другому взглянул на физическую активность и начал получать удовольствие от ходьбы. Продюсер понял, что завязывание шнурков и другие простые действия не должны вызывать усталость и быть мучительными, ведь они — часть рутины.

«Я никогда не думал, что мне плохо быть толстым. Я никогда не чувствовал, что это тяготит меня физически. Но после того как мне удалось сбросить вес, особенно первые 20 килограммов, я понял, что у меня просто не было никакого представления о хорошем самочувствим», — заключил Каплан.

Ранее сообщалось, что мать двоих детей из Великобритании похудела на 70 килограммов ради сына, которого сверстники оскорбляли из-за ее внешнего вида. Она завтракала бананом с нежирным йогуртом, диетический пиццей с курицей и овощным салатом, перекусывала фруктами и богатыми клетчаткой батончиками, а также выпивала по шесть-восемь стаканов воды в день.

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Алиса Дмитриева
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