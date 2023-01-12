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16:31, 12 января 2023Культура

Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев опроверг информацию о пожертвовании армии РФ

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский актер и ведущий Дмитрий Нагиев высказался о пожертвовании 200 миллионов рублей армии РФ. Об этом сообщает «Москва 24» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что артист опроверг информацию о том, что он перевел крупную сумму на нужды армии. Он заявил, что у него нет таких денег.

Нагиев также ответил о планах на будущее: «Лишь бы у будущего были планы на меня! Поэтому я верю в светлое и искреннее! В любовь — в первую очередь».

Ранее ряд СМИ сообщил со ссылкой на режиссера кукольного театра Бориса Константинова, что Нагиев перевел деньги на нужды специальной военной операции. При этом сам Константинов позднее подчеркнул, что не делал таких заявлений. Военный аналитик Яков Кедми, который писал в соцсетях о пожертвовании Нагиева, удалил свой пост.

В марте прошлого года появились слухи о том, что Дмитрий Нагиев эмигрировал из России. «Дима дома», — сказал он тогда. Тем, кто распространяет информацию о его отъезде, он посоветовал самим уезжать из страны.

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Евгений Шульгин
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