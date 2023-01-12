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19:49, 12 января 2023Россия

Стала известна судьба стоявших позади Путина во время обращения военных

Стоявшие позади Путина во время новогоднего обращения военные вернулись в Донбасс

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Военнослужащие, которые стояли позади президента России Владимира Путина во время новогоднего обращения к гражданам, вернулись на боевые позиции. Об их судьбе стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, старший лейтенант Александр Гвоздеров, принимавший участие в записи обращения, сейчас находится в зоне специальной военной операции (СВО). Другие военнослужащие также вернулись в Донбасс, однако их точное местоположение неизвестно.

Телеканал подробно рассказывает об одной из участниц обращения, которая стояла по правую руку от Путина. Отмечается, что женщина-военная по имени Анна Сидоренко — капитан медицинской службы. Отряд под ее руководством вынес 17 раненых из-под артобстрела. Также в съемке принимал участие командир танкового батальона майор Евгений Волков и танкист-ефрейтор Тимофей Матвеев, который является самым молодым военным на видео.

В новогоднем поздравлении к россиянам Путин обратился на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе посещения штаба глава государства пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.

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Варвара Кошечкина
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