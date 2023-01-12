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18:12, 12 января 2023Мир

В Польше сообщили о скорой доставке немецких ЗРК Patriot

Замглавы Минобороны Польши заявил, что ЗРК Patriot из ФРГ будут доставлены в ближайшие дни

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые Берлин согласился развернуть на восточных границах Польши, будут доставлены на польскую территорию в ближайшие дни. О скорой доставке комплексов в эфире Polskie Radio сообщил замглавы Минобороны страны Войцех Скуркевич.

«Ракетные установки Patriot из Германии прибудут в нашу страну со дня на день», — сообщил он. Отмечается, что самой вероятной датой завершения транспортировки является начало следующей недели.

12 декабря польский президент Анджей Дуда заявил, что Польша и ФРГ развернут немецкие ЗРК ПВО Patriot на границе с Украиной «в ближайшие дни».

До этого официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что у Германии нет доступных систем Patriot для отправки Украине.

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Виктория Кондратьева
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