Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:52, 12 декабря 2022Мир

Польша и ФРГ развернут ЗРК Patriot на границе с Украиной в ближайшие дни

Президент Польши Дуда заявил, что ЗРК Patriot из ФРГ скоро развернут на границе с Украиной

Фото: Reuters

Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По словам Дуды, соответствующие договоренности обсуждались на его встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая прошла в Берлине.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot, а далее, что эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту», — пояснил польский лидер. Он также выразил благодарность немецким властям за предоставление ЗРК Patriot, которые, по его словам, позволят усилить противовоздушную и противоракетную обороны Польши.

В начале декабря стало известно, что Берлин отказался передавать ЗРК Patriot Киеву. Однако позже Польша договорилась с Германией о размещении данных систем на своей территории.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Американский разведывательный БПЛА заметили у берегов Крыма
В Эстонии приняли закон о переходе на эстонский язык обучения
Трое россиян предстанут перед судом за избиение подростка
В Сербии описали ситуацию в стране на фоне обострения в Косове
Для одной категории россиян предложили ввести льготную ипотеку
15-летнего подростка заподозрили в изнасиловании российской школьницы
Россиянам раскрыли стоимость отдыха в самом дорогом городе мира
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о сбое у популярного VPN-сервиса
Украинские военные выступили против гонений на УПЦ
Врач дал 63-летнему рок-музыканту неожиданный совет о сексе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.