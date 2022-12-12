Польша и ФРГ развернут ЗРК Patriot на границе с Украиной в ближайшие дни

Президент Польши Дуда заявил, что ЗРК Patriot из ФРГ скоро развернут на границе с Украиной

Польша и ФРГ развернут немецкие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) ПВО Patriot на границе с Украиной в ближайшие дни. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил польский президент Анджей Дуда, передает РИА Новости.

По словам Дуды, соответствующие договоренности обсуждались на его встрече с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, которая прошла в Берлине.

«Я надеюсь, что в ближайшие дни соответствующие группы польских и немецких экспертов встретятся, определят место дислокации этих батарей системы Patriot, а далее, что эти батареи скоро появятся, чтобы физически создать защиту», — пояснил польский лидер. Он также выразил благодарность немецким властям за предоставление ЗРК Patriot, которые, по его словам, позволят усилить противовоздушную и противоракетную обороны Польши.

В начале декабря стало известно, что Берлин отказался передавать ЗРК Patriot Киеву. Однако позже Польша договорилась с Германией о размещении данных систем на своей территории.