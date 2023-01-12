Хирург назвала популярные пластические операции у россиянок после родов

Хирург Зайнаб Рабаданова назвала абдоминопластику популярной у россиянок после родов

Пластический и реконструктивный хирург, врач клиники «Семейная» Зайнаб Рабаданова назвала популярные пластические операции у россиянок после родов. Комментарии доктора поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 12 декабря.

В первую очередь специалист отметила абдоминопластику. По ее словам, данная манипуляция помогает женщинам устранить диастаз и избавиться от избытков кожи и жира. «Часто бывает так, что после родов живот восстанавливается быстро, а вот бока никак не хотят уходить, чем портят линию талии. Абдоминопластика помогает и в этом случае», — добавила Рабаданова и пояснила, что после операции необходимо соблюдать несколько рекомендаций, в частности ограничить физическую активность и носить компрессионное белье.

Также по словам эксперта, многие пациентки замечают на своей груди растяжки и птоз. Подобные проблемы может решить редукционная маммопластика. Кроме того, возможно проведение хирургических вмешательств, в процессе которых можно скорректировать силуэт и размер молочных желез.

В заключение Рабаданова упомянула интимную пластику. Такая манипуляция помогает убрать деформированные ткани и подтянуть мышцы в интимной зоне, считает собеседница издания.

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