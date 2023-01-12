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21:24, 12 января 2023Россия

В Роспотребнадзоре высказались о мерах в отношении приезжающих из Китая

Роспотребнадзор: необходимости в дополнительных мерах в отношении приезжающих из Китая нет
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дополнительных рисков для россиян из-за открытия границ Китая нет, в эфире телеканала «Россия 24» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, нет необходимости вводить какие-либо дополнительные меры в отношении тех, кто приезжает из Китая. «На сегодняшний день мы не видим никаких дополнительных рисков, и мы не вводим никаких дополнительных мер в отношении лиц, приезжающих из Китая», — высказалась она.

Глава ведомства уточнила, что интенсивного движения людей после открытия границ КНР не наблюдается.

Кроме того, Попова заявила, что при заражении «кракеном» иммунитета после COVID-19 может не хватить. Она призвала россиян соблюдать осторожность и заботиться о своем здоровье.

Ранее в Японии, Италии и на Тайване решили тестировать на коронавирус приезжих из Китая на фоне информации о переполненных в КНР больницах и похоронных бюро.

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Марина Совина
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