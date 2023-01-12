Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»
Попова заявила, что иммунитета после COVID-19 может не хватить при заражении «кракеном»
Иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса — «кракеном». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить», — сказала она.
Материалы по теме:
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен».Чем он опасен?
Сегодня
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022
Глава федеральной службы также призвала россиян соблюдать осторожность и заботиться о своем здоровье.
12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.