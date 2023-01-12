Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:48, 12 января 2023Россия

Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»

Попова заявила, что иммунитета после COVID-19 может не хватить при заражении «кракеном»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса — «кракеном». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить», — сказала она.

Материалы по теме:
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Чем он опасен?
В России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен».Чем он опасен?
Сегодня
Не последняя буква алфавита. Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
Не последняя буква алфавита.Что нужно знать о новом штамме коронавируса? Главное об омикроне
21 августа 2022
«Переболевшим реально плохо» России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
«Переболевшим реально плохо»России грозит новая волна коронавируса. Почему омикрон стал еще опаснее?
10 августа 2022

Глава федеральной службы также призвала россиян соблюдать осторожность и заботиться о своем здоровье.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
В Конгрессе призвали расследовать инциденты с секретными документами Байдена
Бывшего начальника российской колонии осудят за изготовление холодного оружия
Боец ЧВК «Вагнер» рассказал о поставленных ловушках ВСУ в Соледаре
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Алена Водонаева показала лицо без макияжа
Раскрыта динамика цен на новые квартиры в Московском регионе
В Екатеринбурге задержали троих россиян за избиение закладчика наркотиков
«Ростех» разработал антенны спутниковой связи для транспорта
Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»
Иммунолог оценил угрозу нового штамма коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.