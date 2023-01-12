Попова порассуждала о действиях иммунитета при заражении «кракеном»

Попова заявила, что иммунитета после COVID-19 может не хватить при заражении «кракеном»

Иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса — «кракеном». Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила главный санитарный врач России, глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Иммунной защиты, сформированной после предыдущей встречи с другим геновариантом или после вакцинации, может не хватить», — сказала она.

Глава федеральной службы также призвала россиян соблюдать осторожность и заботиться о своем здоровье.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.