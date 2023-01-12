В Госдуме заявили о прошедших проверку на прочность отношениях России и Китая

Первый вице-спикер Госдумы Мельников: отношения России и КНР прошли проверку на прочность

Первый вице-спикер Государственной Думы Иван Мельников рассказал, что в 2022 году отношения между Россией и Китаем прошли проверку на прочность, сообщает ТАСС.

«Плод особых дружеских отношений Владимира Путина и Си Цзиньпина — это межгосударственные отношения нового типа, с которыми мы входим в новую эпоху», — заявил он, отметив, что эти отношения влияют на будущее всей планеты.

Депутат добавил, что по результатам прошлого года, в котором наблюдалось турбулентное развитие событий на международной арене, можно сказать, что отношения между Россией и КНР прошли проверку на прочность. Он также отметил, что в настоящее время можно увидеть, как постепенно распадается однополярная система, которая уже изжила себя к настоящему времени.

Ранее доктор экономических наук, и.о. заведующего кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления (ГУУ) Евгений Смирнов заявил, что развитие мировой экономики сильно зависит от Китая.