На труднодоступном северном архипелаге в середине зимы выросла зелень

На полярной станции «Ледовая база Мыс Баранова» в середине зимы выросла зелень

В разгар полярной ночи на труднодоступном архипелаге Северная Земля выросла свежая зелень. Ее в середине зимы сняли на научно-исследовательской станции (НИС) «Ледовая база Мыс Баранова». Об этом сообщается в Telegram-канале «Лед».

Это стало возможным благодаря стараниям полярницы и гидрохимика станции Анастасии Кирилловой. При этом зелень снимается уже не в первый раз.

По словам Кирилловой, выращенная в непростых условиях зелень способна укрепить иммунитет и поднять настроение. «Кстати сказать, сейчас за окнами НИС минус 40 градусов, а солнце не покажется из-за горизонта до конца февраля», — пояснила она.

Экспедиционный сезон на станции длится около полугода. Отдыхая от арктических будней и научных работ, полярники коротают время над своими увлечениями. Поддерживать «плантацию» на «Ледовой базе Мыс Баранова» после отбытия на материк Анастасии Кирилловой будет метеоролог Марина Лоскутова.

Ранее сообщалось, что на Ямальской опытной станции в Салехарде селекционеры вырастили в лабораторных условиях и собрали первый урожай арктических сортов картофеля. На массовом рынке арктический овощ может появиться в 2025 году.