Отец Шарлота прокомментировал новость о смерти артиста

Отец Шарлота сообщил, что «понятия не имеет» о смерти 24-летнего артиста

Отец российского исполнителя Эдуарда Шарлота отреагировал на новость о смерти 24-летнего сына. Своим мнением он поделился в беседе с «Газетой.ру».

Валерий Шарлот заявил, что не знает, жив ли артист, так как на протяжении последних нескольких месяцев не поддерживал с ним связь. «Я понятия не имею. Только что мне что-то сказали. Я пока ничего не знаю, потому что мы не виделись довольно-таки давно, и связи у нас в последнее время не было. Что там происходит, я, честно говоря, даже не знаю», — заявил отец музыканта.

Ранее в сети появилась информация о том, что 24-летний певец Шарлот скончался. В его официальном сообществе во «ВКонтакте» написали, что похороны исполнителя состоятся 7 февраля. О причинах смерти Шарлота не сообщалось.

В январе прошлого года артист признался, что хотел покончить с собой, однако не смог этого сделать.

