Пожилым супругам назвали жизненно важную причину спать в одной кровати

Сексолог Кульгавчук: пожилым супругам нужно спать вместе, чтобы вовремя вызвать скорую

Чтобы иметь возможность вовремя вызвать скорую помощь, пожилым супругам нужно спать вместе, рассказал врач-сексолог, семейный психолог Евгений Кульгавчук. Жизненно важную причину совместного сна он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что многие пожилые россияне предпочитают спать по отдельности, объясняя это тем, что партнер храпит или предпочитает иной температурный режим.

Однако Кульгавчук считает, что спать в одной кровати безопаснее, особенно в пожилом возрасте. «Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — предупредил врач.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев подсказал пожилым людям способы избежать травм. По его словам, этой категории людей нужно не стесняться просить о помощи, а также переставить мебель в квартире.