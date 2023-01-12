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21:34, 12 января 2023Забота о себе

Пожилым супругам назвали жизненно важную причину спать в одной кровати

Сексолог Кульгавчук: пожилым супругам нужно спать вместе, чтобы вовремя вызвать скорую

Фото: Shutterstock

Чтобы иметь возможность вовремя вызвать скорую помощь, пожилым супругам нужно спать вместе, рассказал врач-сексолог, семейный психолог Евгений Кульгавчук. Жизненно важную причину совместного сна он назвал в беседе с «Вечерней Москвой».

Он отметил, что многие пожилые россияне предпочитают спать по отдельности, объясняя это тем, что партнер храпит или предпочитает иной температурный режим.

Однако Кульгавчук считает, что спать в одной кровати безопаснее, особенно в пожилом возрасте. «Нередки случаи, когда вовремя вызванная скорая помощь ночью спасала жизнь человеку после инфаркта или инсульта. В раздельных спальнях это могло закончиться трагически», — предупредил врач.

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Александра Лисица
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