В российском изоляторе временного содержания найдено тело задержанного

МВД проводит проверку в связи со смертью задержанного в ИВС Донецка Ростовской области

В изоляторе временного содержания (ИВС) дежурной части отдела МВД в Донецке Ростовской области обнаружено тело задержанного. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В ходе очередной проверки полицейские нашли мужчину 1985 года рождения без признаков жизни. Они вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть задержанного.

МВД проводит служебную проверку по факту гибели задержанного для установления всех обстоятельств произошедшего.

Мужчина был помещен в ИВС утром 2 января по подозрению в совершении грабежа и неправомерного завладения автомобилем. У него уже имелись судимости.