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22:07, 12 января 2023Бывший СССР

МИД Украины назвал сроки спецсессии Генассамблеи ООН по Украине

В МИД Украины сообщили, что спецсессия ГА ООН по Украине планируется в конце февраля

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине в конце февраля может обсудить резолюцию об урегулировании конфликта на основе предложений Киева, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова. Об этом пишет ТАСС.

По словам дипломата, позже спецсессия ГА ООН хочет рассмотреть резолюцию о «механизме ответственности» России. «Украинское руководство решило, что приоритетом номер один в феврале будет обсуждение резолюции о мирной инициативе», — назвала сроки представитель МИД.

Джапарова указала на то, что сейчас постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица обсуждает эту резолюцию.

Ранее сообщалось, что «саммит мира», предложенный Украиной, планируется провести в штаб-квартире ООН 24 февраля.

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Марина Совина
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