Задержание ФСБ собиравшегося вступить в ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания собиравшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ россиянина

ФСБ показала видео задержания жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных. Запись в четверг, 12 января, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как россиянин с чемоданом пытается сесть в вагон поезда, однако бойцы спецслужбы перехватывают его и уводят. На допросе мужчина рассказывает, как готовился стать военнослужащим ВСУ. Затем сотрудники ФСБ показывают изъятую у фигуранта амуницию.

Ранее стало известно, что 40-летний россиянин по указанию украинского куратора приобрел обмундирование, медицинские средства и экипировку, а также изучил маршрут выезда на территорию Украины. Мужчину задержали на железнодорожной станции Твери при попытке уехать в сторону границы. В отношении него возбудили дело о подготовке к госизмене и поместили в СИЗО.