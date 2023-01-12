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14:48, 12 января 2023Силовые структуры

Задержание ФСБ собиравшегося вступить в ВСУ россиянина попало на видео

ФСБ показала видео задержания собиравшегося уехать на Украину и вступить в ВСУ россиянина

ФСБ показала видео задержания жителя Твери, который собирался вступить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) и воевать против российских военных. Запись в четверг, 12 января, публикует РИА Новости.

На кадрах видно, как россиянин с чемоданом пытается сесть в вагон поезда, однако бойцы спецслужбы перехватывают его и уводят. На допросе мужчина рассказывает, как готовился стать военнослужащим ВСУ. Затем сотрудники ФСБ показывают изъятую у фигуранта амуницию.

Ранее стало известно, что 40-летний россиянин по указанию украинского куратора приобрел обмундирование, медицинские средства и экипировку, а также изучил маршрут выезда на территорию Украины. Мужчину задержали на железнодорожной станции Твери при попытке уехать в сторону границы. В отношении него возбудили дело о подготовке к госизмене и поместили в СИЗО.

Екатерина Власова
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