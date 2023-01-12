Стали известны имена участвовавших в новогоднем обращении Путина военных

Стали известны имена военных, участвовавших в новогоднем обращении президента РФ Путина

Стали известны имена военнослужащих, участвовавших в новогоднем обращении президента России Владимира Путина. Они получили награды 31 декабря. Как сообщают «Известия», военные уже вернулись или готовятся к возвращению в зону специальной военной операции (СВО).

Старшина Ирина Царукаева отметила, что для нее встреча и награждение лично из рук Верховного главнокомандующего стали настоящей сказкой.

Стоявшая по правую руку от Путина капитан медицинской службы Анна Сидоренко рассказала, как ее отряд вынес 17 раненых из-под обстрела. Она добавила, что навсегда запомнит 31 декабря 2022, когда президент вручил ей награду, хотя не до конца осознает, что произошло.

Майор Евгений Волков, который стоял за левым плечом главы государства во время новогоднего обращения, сообщил, что ему, как и другим военнослужащим, поучаствовать в подобном мероприятии президент предложил неожиданно.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров отметил, что был удивлен таким предложением Путина. Самый молодой участник встречи, механик-водитель танка отдельного танкового батальона десантно-штурмовой дивизии Тимофей Матвеев добавил, что все очень волновались, когда вышел российский лидер, военнослужащий почувствовал гордость за собравшихся.

Майор Шамиль Юсупов рассказал, что получил в качестве подарка от президента часы, по ним он считает время до выписки из госпиталя и в самое ближайшее время готовится уехать в зону спецоперации. Принявшие участие в новогоднем обращении Путина заместитель командира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер уже вернулись на боевые позиции.

В новогоднем поздравлении к россиянам Путин обратился на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе посещения штаба глава государства пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.

