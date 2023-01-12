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21:27, 12 января 2023Россия

Стали известны имена участвовавших в новогоднем обращении Путина военных

Стали известны имена военных, участвовавших в новогоднем обращении президента РФ Путина

Фото: Официальный сайт Кремля

Стали известны имена военнослужащих, участвовавших в новогоднем обращении президента России Владимира Путина. Они получили награды 31 декабря. Как сообщают «Известия», военные уже вернулись или готовятся к возвращению в зону специальной военной операции (СВО).

Старшина Ирина Царукаева отметила, что для нее встреча и награждение лично из рук Верховного главнокомандующего стали настоящей сказкой.

Стоявшая по правую руку от Путина капитан медицинской службы Анна Сидоренко рассказала, как ее отряд вынес 17 раненых из-под обстрела. Она добавила, что навсегда запомнит 31 декабря 2022, когда президент вручил ей награду, хотя не до конца осознает, что произошло.

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Майор Евгений Волков, который стоял за левым плечом главы государства во время новогоднего обращения, сообщил, что ему, как и другим военнослужащим, поучаствовать в подобном мероприятии президент предложил неожиданно.

Старший лейтенант Александр Гвоздеров отметил, что был удивлен таким предложением Путина. Самый молодой участник встречи, механик-водитель танка отдельного танкового батальона десантно-штурмовой дивизии Тимофей Матвеев добавил, что все очень волновались, когда вышел российский лидер, военнослужащий почувствовал гордость за собравшихся.

Майор Шамиль Юсупов рассказал, что получил в качестве подарка от президента часы, по ним он считает время до выписки из госпиталя и в самое ближайшее время готовится уехать в зону спецоперации. Принявшие участие в новогоднем обращении Путина заместитель командира реактивного дивизиона Александр Саввон и старший лейтенант Юрий Шнайдер уже вернулись на боевые позиции.

В новогоднем поздравлении к россиянам Путин обратился на фоне российских военных. Поздравление президента было записано в штабе Южного военного округа. В ходе посещения штаба глава государства пообщался с командующим, вручил знамена армейским корпусам, среди которых были Луганский и Донецкий, а также вручил награды военнослужащим.

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Марина Совина
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