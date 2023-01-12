Стало известно местонахождение актера сериала «Зема» в момент пропажи

Актер сериала «Зема» в момент пропажи после ссоры с женой находился в офисе кинокомпании

Актер сериала «Зема» Артем Бординов, известный как Тяпа, в момент пропажи после ссоры с супругой находился в офисе компании «Пензфильммаш», сообщила пресс-секретарь организации Юлия Панкратенкова. Ее слова приводит РЕН ТВ в Telegram.

Панкратенкова заявила, что камеры видеонаблюдения компании зафиксировали артиста в офисе «Пензфильммаш», которая занимается съемками сериала. Ночь на 9 января, после конфликта с женой, Бординов провел именно там.

Пресс-секретарь организации отметила, что компания не готова подтвердить информацию о распространенной ранее версии причины конфликта актера с супругой. «Есть слухи о том, что причиной семейного скандала стала постельная сцена в последней киноработе актера — фильме "Зема. Сказка на районе". Но мы не готовы подтвердить это», — заявила Панкратенкова.

Пресс-секретарь добавила, что в данный момент местонахождение Бординова неизвестно. Поисками артиста занимается полиция, сотрудники «Пензфильммаш», а также добровольцы.

11 января стало известно, что в Пензе пропал 30-летний российский актер и блогер Артем Бординов. Звезда сериалов «Красавица и чудовище» и «Зема» перестал выходить на связь после ссоры с женой. После скандала Бординов ушел из дома, а его супруга несколько дней спустя написала заявление в полицию. В последний раз его видели 9 января, он находился в состоянии алкогольного опьянения.