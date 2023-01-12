Рост закредитованности россиян объяснили

Аналитик Самиев объяснил рост закредитованности россиян новогодними праздниками

Рост закредитованности населения может объясняться не только снижением уровня доходов, но и сезонным фактором: многие не рассчитали траты на новогодние праздники. В таком случае ухудшения обслуживания займов произойти не должно. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Многие люди финансируют новогодние подарки, какие-то бытовые траты, связанные с праздниками как раз за счет кредитов. Это не обязательно говорит о резком снижении уровня доходов. Конечно, число людей, использующих займы до зарплаты, увеличивается. Но не факт, что заемщики находятся именно в критичной ситуации и перестанут платить по кредитам», — считает аналитик.

Он обратил внимание, что признаки некоторого ухудшения обслуживания кредитов наблюдаются еще с осени, но добавил, что в сегменте небольших, то есть, высокорискованных займов этот риск заложен в ставке, соответственно, кредитные организации и так допускают, что часть долгов останется невозвратной.

«Даже всплеск активности в сфере займов до зарплаты при не очень хороших показателях дохода населения не приведет к критическим сценариям. Да и нельзя сказать, что доходы людей падают стремительно», — подчеркнул Самиев.

В этом году объем выдачи займов «до зарплаты» в России вырастет на 15-20 процентов. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные онлайн-платформы Webbankir.