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23:36, 13 января 2023Россия

В российском городе около 200 домов остались без тепла

В Курске около 200 домов остались без тепла из-за повреждения магистрального трубопровода
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Denis Sinyakov / Reuters

В Северо-Западном микрорайоне Курска из-за повреждения магистрального трубопровода остались без тепла около 200 домов. Об этом сообщил мэр российского города Игорь Куцак в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что повреждение теплосети диаметром 800 миллиметров произошло по адресу проспект Дружбы, 2. Куцак отметил, что по обновленной информации в зону отключения попали 174 дома, 6 детских садов и 4 школы.

По словам мэра Курска, на место происшествия выехали специалисты. «Аварийная бригада компании "Квадра" начала откачивать воду, после чего приступит к земляным работам», — написал он. В субботу, 14 января, в трех школах в районе аварии будут отменены занятия. «Ситуация находится на контроле в администрации Курска и Правительстве Курской области», — заключил Куцак.

Ранее в Иркутской области из-за аварии на электросетях без света остались 463 частных жилых дома в поселке Мама. В них проживают 2747 человек, среди которых 651 ребенок. Также авария затронула восемь социально значимых объектов.

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Марина Совина
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