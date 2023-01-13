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10:44, 13 января 2023Мир

В США начали расследование вывода войск из Афганистана

Республиканец в США призвал Госдеп предоставить документы о выводе войск из Афганистана

Фото: Earnie Grafton / The San Diego Union-Tribune / Reuters

Республиканцы в США начали расследование вывода войск из Афганистана, об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что член палаты представителей конгресса Майкл Маккол призвал Госдеп предоставить документы, в которых говорится о выводе войск США из Афганистана. Конгрессмен обозначил 26 января крайним сроком ответа ведомства.

«Необходимо, чтобы Госдеп США предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек. В случае несоблюдения, комитет воспользуется имеющимися у него полномочиями для обеспечения соблюдения этих требований, в том числе посредством принудительного процесса», — предупредил он госсекретаря страны Энтони Блинкена.

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Анастасия Заикина
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