Республиканец в США призвал Госдеп предоставить документы о выводе войск из Афганистана

Республиканцы в США начали расследование вывода войск из Афганистана, об этом сообщает телеканал CNN.

Уточняется, что член палаты представителей конгресса Майкл Маккол призвал Госдеп предоставить документы, в которых говорится о выводе войск США из Афганистана. Конгрессмен обозначил 26 января крайним сроком ответа ведомства.

«Необходимо, чтобы Госдеп США предоставил полные ответы на эти давние запросы, и комитет не потерпит длительных задержек. В случае несоблюдения, комитет воспользуется имеющимися у него полномочиями для обеспечения соблюдения этих требований, в том числе посредством принудительного процесса», — предупредил он госсекретаря страны Энтони Блинкена.