В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска

ЧВК «Вагнер» оспорила заявление советника главы ДНР об оперативном окружении Артемовска

Заявление советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского об окружении Артемовска (украинское название Бахмут) не соответствует действительности. Об этом сообщил глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев, его комментарий приводит пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет», — оспорил Трошев заявление советника главы ДНР.

По его словам, об окружении Артемовска сообщат отдельно. Трошев также напомнил, что в Артемовске находятся только подразделения ЧВК «Вагнер», а слова Кимаковского вводят в заблуждение.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение, и вокруг населенного пункта плотно работает российская артиллерия. «Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — подчеркнул он.

Пригожин 12 января подтвердил полное освобождение и взятие под контроль Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.