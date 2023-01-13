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13:04, 13 января 2023Россия

В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска

ЧВК «Вагнер» оспорила заявление советника главы ДНР об оперативном окружении Артемовска

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Заявление советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского об окружении Артемовска (украинское название Бахмут) не соответствует действительности. Об этом сообщил глава «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» Андрей Трошев, его комментарий приводит пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина.

«Не знаю, кто такой Игорь Кимаковский, но он явно человек, который рядом с Артемовском не находился и карты не смотрел. Ни о каком оперативном окружении Артемовска в настоящее время речи не идет», — оспорил Трошев заявление советника главы ДНР.

По его словам, об окружении Артемовска сообщат отдельно. Трошев также напомнил, что в Артемовске находятся только подразделения ЧВК «Вагнер», а слова Кимаковского вводят в заблуждение.

Ранее советник главы ДНР сообщил, что российские военные взяли Артемовск в оперативное окружение, и вокруг населенного пункта плотно работает российская артиллерия. «Город сейчас в оперативном окружении, с двух сторон формируются наши серьезные кулаки, которые делают охват города», — подчеркнул он.

Пригожин 12 января подтвердил полное освобождение и взятие под контроль Соледара. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

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Варвара Кошечкина
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