Акции европейских автогигантов обрушились после сообщения Tesla о снижении цен

Акции Renault и Volkswagen подешевели после сообщения Tesla о снижении цен

Акции мировых автогигантов Renault, Stellantis и Volkswagen обрушились после сообщения Tesla о снижении цен на электромобили в США и Европе.

По состоянию на 14:12 по московскому времени бумаги Renault на французской бирже Euronext подешевели на 3,2 процента, до 36,5 евро, акции Stellantis на Нью-йоркской бирже опустились на 3,9 процента, до 15,5 доллара, а бумаги Volkswagen на Франкфуртской бирже потеряли 2,9 процента и торгуются по 160,4 евро.

Как сообщало агентство Reuters, 13 января компания заявила, что снизила цены на машины в США и Европе на целых 20 процентов. Tesla пошла на такой шаг после того, как ее квартальные результаты по поставкам не оправдали ожиданий рынка из-за проблем с логистикой и низкого спроса. За счет снижения цен концерн надеется нарастить продажи.

Тем не менее, инвесторы отнеслись к этому решению настороженно. Акции Tesla на предторгах подешевели: к 14:24 они потеряли 4,2 процента и стоят 118,4 доллара, свидетельствуют данные биржи Nasdaq. Как считают аналитики Reuters, инвесторы опасаются, что снижение цен может снизить огромную маржу компании (разницу между выручкой и затратами на переменные расходы), особенно на фоне усиления конкуренции.