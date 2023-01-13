При аварии на российском предприятии погиб человек

В Красноярском крае при разгерметизации газогенератора один рабочий погиб, 4 пострадали

В Красноярском крае произошла авария на предприятиии группы «Магнезит», которое располагается в Мотыгинском районе российского региона. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

Там уточнили, что на предприятии при разгерметизации газогенератора погиб один человек, еще четверо рабочих пострадали. Погибший и пострадавшие отравились смесью генераторно-топливного газа.

По словам собеседника информагентства, авария произошла на предприятии в Раздолинске. Предварительно, рабочие находились возле газогенераторной установки без средств индивидуальной защиты.

После случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда.

В Раздолинске располагается промышленный комплекс по добыче и производству огнеупорных материалов с содержанием оксида магния не менее 97 процентов — комплекс принадлежит группе «Магнезит».

Ранее в Нижнем Новгороде двое рабочих погибли в подвале жилого дома, упав в яму и обварившись кипятком. Это произошло при выполнении аварийных работ в подвале — когда рабочие спускались в подвал, чтобы перекрыть задвижку, под ними сломалась ветхая деревянная лестница, в результате чего мужчины упали в кипяток и погибли от полученных ожогов.