Нидерланды и США обсудят военную помощь Украине

Премьер Нидерландов Рютте и президент США Байден обсудят военную помощь Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и президент США Джо Байден обсудят военную помощь Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление голландского кабмина.

«Премьер-министр Рютте и министр иностранных дел Хукстра проведут встречу с президентом США Байденом во вторник, 17 января», — указали в правительстве. В кабмине отметили, что Рютте и Хукстру также примет госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее премьер-министр Марк Рютте после разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Нидерланды со своей стороны сделают все возможное, чтобы «помочь Украине выиграть войну». «Я только что разговаривал с президентом Зеленским и заверил его, что Нидерланды сделают все возможное, чтобы помочь Украине не только защитить себя, но и выиграть войну», — написал он.