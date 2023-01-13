Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой ситуации

Мужчина напомнил однокласснику об обиде 29-летней давности и оказался в неловкой ситуации

Мужчина с ником carrot_man_tifu рассказал на Reddit, как попытался проучить бывшего одноклассника за обиду 29-летней давности и напомнил о ней, однако оказался в неловкой ситуации и пожалел о содеянном. История стала популярной и позабавила многих пользователей портала.

По словам автора поста, в третьем классе, когда он во время перерыва перекусывал морковью, одноклассник обозвал его «Морковным мальчиком», после чего другие дети начали смеяться над ним. «Почему-то случившееся сильно запомнилось мне. Никто больше не вспоминал об этом, но в начальных классах мне было неловко, когда я ел морковь. Позднее я перестал этого стесняться, но на протяжении учебы в школе и во взрослом возрасте я всегда думал об этом», — признался carrot_man_tifu.

Во время зимних праздников рассказчик отправился в родной город и посетил встречу выпускников. Там мужчина заметил оскорбившего его в детстве одноклассника, и в нем взыграл гнев. Автор публикации взял со стола с закусками поднос с морковью и принес его к месту, где сидел бывший товарищ. «Я начал сердито есть морковь. Все за столом и рядом с ним смотрели на меня. Затем я сказал: "Похоже, я все еще "Морковный мальчик", так ведь?" Я практически сразу осознал свою [ошибку], ведь все посмотрели на меня так, будто я сошел с ума», — описал он свой поступок.

Мужчина напомнил присутствующим о ситуации, произошедшей в третьем классе, но никто, включая оскорбившего его одноклассника, ее не помнил. При этом бывший обидчик извинился перед ним. Однако carrot_man_tifu стало так стыдно, что он покинул мероприятие.

По словам рассказчика, после случившегося многие одноклассники написали ему и выразили недоумение из-за его поведения. Кроме того, несколько человек, присутствовавших на встрече, отписались от него в соцсетях, а на фото со встречи кто-то отметил carrot_man_tifu как «Морковного мальчика». «Теперь мне кажется, что я выставил себя дураком и мне больше не стоит снова приезжать в родной город», — пожаловался мужчина.

«Если раньше ты не был "Морковным мальчиком", то теперь точно им стал», «Теперь тебе стоит наполнить всю его машину сотнями фунтов морковки, чтобы показать, что все по-серьезному», — пошутили пользователи Reddit. Вместе с тем некоторые комментаторы признались, что также запомнили на всю жизнь некоторые детские обиды.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как наказала коллегу, тайно крадущую ее напитки из общего холодильника. По словам девушки, она решила добавить в жидкость много соли и таким образом вычислила обидчицу.