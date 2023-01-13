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16:43, 13 января 2023Бывший СССР

Жителей латвийского города начали эвакуировать из-за наводнения

Жителей латвийского города Екабпилс начали эвакуировать из-за наводнения

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Жителей латвийского города Екабпилс, расположенного примерно в 150 километрах к востоку от Риги, начали эвакуировать из-за наводнения, вызванного поднятием уровня воды в реке Западная Двина. Об этом сообщает портал LSM.lv.

«Ситуация неизменно критична, так как мы не видим оттока ледяной массы», — заявил мэр города Райвис Рагайнис. Вода в реке поднялась более чем на восемь метров от нулевой отметки. Последний раз подобное в Екабпилсе происходило около 40 лет назад.

В городе не работают школы, в подверженных критическому затоплению районах включают сирены тревоги, местным жителям настоятельно рекомендуют покинуть населенный пункт. Для эвакуации граждан действует общественный транспорт на выезд из Екабпилса.

Ранее проливные дожди вызвали наводнение в турецкой Анталье.

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Василий Мека
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