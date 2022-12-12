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15:05, 12 декабря 2022Путешествия

Популярный среди россиян турецкий курорт затопило проливными дождями

Турецкую Анталью затопили невиданные за 50 лет проливные дожди и вызвали наводнение

Кадр: MED / YouTube

В турецкой Анталье невиданные проливные дожди вызвали наводнение. Вышедшие из берегов ручьи затопили здания и улицы, сообщает в понедельник, 12 декабря, NTV.

В популярном среди россиян курортном городе уже создали кризисный центр. Мэр Антальи Кумлуджа Мустафа Колеоглу приостановил работу учебных заведений. Граждан попросили оставаться дома или укрыться в безопасном месте. «Мы не видели такого примерно 50 лет», –– заявил глава города.

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Проливные дожди начались днем 11 декабря и продолжались с перерывами в течение дня. В результате обрушились все мосты в центре города, из-за чего началось наводнение. На данный момент происходят частичные отключения электроэнергии из-за продолжающегося ливня. Информации о пострадавших и погибших нет.

Ранее российская тревел-блогерша посетила турецкий курорт Анталья и описала его архитектуру фразой «цыганский минимализм». По ее словам, у курорта есть «темная сторона», о которой знают не все туристы. Желающим увидеть настоящую старую Анталью следует пройтись по району Муратпаша.

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Зарина Дзагоева
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