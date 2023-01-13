Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:12, 13 января 2023Россия

Оценена вероятность избрания вагнеровцев в Госдуму

Депутат Евгений Федоров напомнил о невозможности попадания зеков в Госдуму

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Людям с судимостью нельзя занять пост в Государственной Думе. Так предложение о выдвижении в Госдуму участников специальной военной операции (СВО) в составе частной военной компании «Вагнер» прокомментировал депутат Евгений Федоров, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Что касается заключенных, то действует закон. По этому закону в органы власти людям с судимостью вход запрещен. Этот закон никто не отменял», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

Ранее генерал, член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулев заявил, что участники СВО обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов, а также для дальнейшей работы в рамках должности.

Кроме того, депутат поддержал выдвижение тех, кто участвует в спецоперации в составе подразделений ЧВК «Вагнер», в том числе и бывших заключенных. «Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — пояснил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин прибыл в Уфу на прощание с первым президентом Башкирии
Суд арестовал имущество блогерши Белоцерковской на 153 миллиона рублей
Стало известно об обстреле Соледара зажигательными снарядами ВСУ
Российская отрасль столкнулась с угрозой потери миллиардов рублей
В Германии оценили российские успехи в ходе СВО
В России резко снизилось потребление лома
Оценена вероятность избрания вагнеровцев в Госдуму
Россиян предупредили о ежегодном понижении цен на отдых в Сочи
Российская пенсионерка совратила 12-летнего внука и попала под следствие
Роналду назвал самый незабываемый момент в карьере
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.