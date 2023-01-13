Оценена вероятность избрания вагнеровцев в Госдуму

Депутат Евгений Федоров напомнил о невозможности попадания зеков в Госдуму

Людям с судимостью нельзя занять пост в Государственной Думе. Так предложение о выдвижении в Госдуму участников специальной военной операции (СВО) в составе частной военной компании «Вагнер» прокомментировал депутат Евгений Федоров, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Что касается заключенных, то действует закон. По этому закону в органы власти людям с судимостью вход запрещен. Этот закон никто не отменял», — сказал парламентарий.

Ранее генерал, член комитета Государственной Думы России по обороне Андрей Гурулев заявил, что участники СВО обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов, а также для дальнейшей работы в рамках должности.

Кроме того, депутат поддержал выдвижение тех, кто участвует в спецоперации в составе подразделений ЧВК «Вагнер», в том числе и бывших заключенных. «Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — пояснил он.