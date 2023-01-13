В Госдуме поддержали выдвижение вагнеровцев в депутаты

Депутат Гурулев поддержал выдвижение бойцов ЧВК «Вагнер» в Госдуму

Участники специальной военной операции (СВО) обладают достаточными компетенциями для выдвижения на роль депутатов и дальнейшей работы в рамках должности. Об этом заявил генерал, член комитета Государственной думы России по обороне Андрей Гурулев, пишет Ura.ru.

Он также поддержал выдвижение тех, кто участвует в спецоперации в составе подразделений частной военной компании (ЧВК) «Вагнер», в том числе и бывших заключенных.

«Почему бывшие военные не станут хорошими политиками? Люди с широким кругозором, с хорошим образованием. Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину», — считает Гурулев.

СВО России на Украине началась 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил согражданам, что таким образом Москва отреагировала на просьбы республик Донбасса о помощи.

12 января стало известно, что в Серове Свердловской области с почестями похоронили 46-летнего Сергея Молодцова, вступившего в частную военную компанию «Вагнер» и погибшего в ходе проведения спецоперации. До того как присоединиться к ЧВК, мужчина отбывал срок в колонии за то, что до смерти забил собственную мать.