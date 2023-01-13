Стало известно о беспокойстве Франции из-за возможного шпионажа США

Monde: во Франции обеспокоены возможным шпионажем США под предлогом помощи в киберсфере

Правительство Франции обеспокоено возможным шпионажем американских специалистов, которые оказывают помощь в борьбе с кибератаками. Об этом сообщает издание Le Monde.

«Работа по технической поддержке командами американских кибервоенных, которая все чаще проводится в европейских странах, в особенности после начала конфликта на Украине, чтобы отследить возможное российские вмешательство, вызывает беспокойство», — приводит газета слова главы командования сил киберобороны Вооруженных сил (ВС) Франции (ComCyber) Эмерика де Бонмезона.

Он указал, что предоставление доступа к европейским информационным сетям американским военным является рискованным шагом, поскольку это дает возможность США оказывать влияние на политику стран ЕС. «Сам факт того, что государство предоставляет доступ другому государству, пусть и дружескому, к своим конфиденциальным данным, открывает возможность для сбора разведывательных данных, а значит, и для шпионажа», — пишет издание.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Конгресс США ожидают серьезные дебаты из-за конфликта на Украине и пандемии коронавируса. Он уточил, что дискуссии могут быть вызваны началом в Конгрессе сразу нескольких масштабных расследований.