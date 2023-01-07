Во Франции предрекли США кровавую бойню из-за Украины и коронавируса

Французский политик Филиппо предрек США кровавую бойню из-за расследования по Украине

Конгресс США ожидают серьезные дебаты по целому ряду вопросов, включая конфликт на Украине и пандемию коронавируса, после начала работы палаты представителей в новом составе. Такое мнение высказал лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter-аккаунте.

По словам французского политика, жесткие дискуссии могут быть вызваны запуском в Конгрессе сразу нескольких масштабных расследований, касающихся в том числе деятельности сына американского президента Джо Байдена Хантера.

«Вот и все, палата представителей США сформирована, и теперь начнет масштабные расследования по Украине, ковиду, Хантеру Байдену, коррупции, вакцинам и другие! Сейчас будет кровавая бойня», — предрек Филиппо.

Ранее Филиппо раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне и назвал Конгресс США «фантомным». Позже он также посчитал безумием решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине бронемашины AMX-10RC.

Конгресс США начал работать в новом составе в начале января, нижняя палата находится под контролем оппонентов демократа-президента Джо Байдена. При этом палата представителей впервые за 100 лет не смогла с первого раза договориться о кандидате на должность спикера. 7 января стало известно, что после длительных переговоров в 15-м туре голосования спикером палаты представителей США был избран представитель Республиканской партии Кевин Маккарти.