Диетолог перечислила самые опасные для здоровья замороженные продукты

Диетолог Сванфельдт предупредила об опасности для сердца замороженных пиццы и готовых блюд

Пицца и полуфабрикаты вредны для здоровья в целом и для работы сердца в частности, предупредила шведский диетолог Сигне Сванфельдт. Она перечислила замороженные продукты, представляющие опасность для здоровья, в беседе с изданием The Sun.

Сванфельдт заявила, что к числу самых вредных продуктов относится замороженная пицца. Это связано с тем, что ее начинку делают из ультрапереработанного мяса, в котором много насыщенных жиров и натрия, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения. По той же причине диетолог рекомендовала не злоупотреблять сосисками и замороженными готовыми блюдами, которые достаточно разогреть в микроволновке.

Не менее опасна, по словам Сванфельдт, и замороженная выпечка. Помимо насыщенных жиров, в ней есть добавленный сахар, увлечение которым приводит к ожирению и повышает риск развития диабета второго типа. Кроме того, диетолог призвала снизить потребление замороженной пищи, предназначенной для приготовления во фритюре, поскольку она, как правило, содержит большое количество консервантов.

Сванфельдт отметила, что продукты, прошедшие заморозку, далеко не всегда вредны для здоровья. «Существует множество отличных вариантов замороженных продуктов, наполненных питательными веществами и пищевыми волокнами», — рассказала она. К их числу, по ее мнению, относится замороженный цельнозерновой хлеб, фрукты и ягоды

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