Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 13 января

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на 13 января. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

Вечером в четверг, 12 января, Россия взяла под полный контроль город Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР). Это, по данным Минобороны России, стало возможным благодаря постоянным ударам артиллерии, штурмовой и армейской авиации, ракетных войск по украинским соединениям. В военном ведомстве допустили, что после взятия Соледара Россия сможет заблокировать и взять в котел подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске. В городе за последние трое суток уничтожили более 700 бойцов ВСУ и свыше 300 единиц вооружения.

Помимо этого, на краснолиманском направлении российские венные огнем артиллерии псковского соединения ВДВ нанесли поражение украинским военным — ВСУ за минувшие сутки потеряли там 40 человек и семь транспортных средств. В Запорожской области была уничтожена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и три гаубицы 2С3 «Акация». На южнодонецком направлении потери противника составили свыше 20 человек.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 372 самолета, 200 вертолетов, 2658 БПЛА, 400 зенитных ракетных комплексов, 7495 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидированы 8027 единиц специальной военной автомобильной техники.