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12:06, 13 января 2023Силовые структуры

Российская пенсионерка совратила 12-летнего внука и попала под следствие

В Коми 62-летняя пенсионерка полгода совращала 12-летнего внука и попала под следствие

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Коми 62-летняя пенсионерка совратила 12-летнего внука и попала под следствие. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, ребенок учится в шестом классе и живет вместе с бабушкой. Она пол гола домогалась его и пыталась развратить.

Фигурантка признала вину. По факту произошедшего возбуждено дело по части 2 статьи 135 УК РФ («Развратные действия»).

Ранее стало известно, что в Дагестане правоохранители задержали 34-летнего отца, домогавшегося маленькой дочери. Мужчина почти два года совращал четырехлетнюю дочь. Он запрещал ей рассказывать кому-либо и угрожал.

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Екатерина Власова
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