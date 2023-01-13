Главу Московского научно-практического центра наркологии отправили в СИЗО

Директора Московского НПЦ наркологии Копорова задержали за мошенничество по делу Брюна

Силовики задержали главу Московского научно-практического центра (МНПЦ) наркологии Сергея Копорова. Об этом сообщает ТАСС.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Отмечается, что задержание Копорова связано с делом бывшего главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, которому вменяют аферу при закупке медицинских изделий для МНПЦ.

По решению суда Копорова поместили в СИЗО.

Брюн и его коллега по МПНЦ Якушев были задержаны 19 августа 2022 года. Сейчас они находятся под домашним арестом. Им запрещено покидать место жительства и менять место проживания без разрешения следователя, общаться с другими фигурантами дела, свидетелями и потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, а также отправлять и получать почту.

Якушев признал вину и заключил досудебное соглашение с прокурором Юго-Восточного административного округа (ЮВАО), Брюн причастность к преступлению отрицает.