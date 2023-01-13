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13:43, 13 января 2023Экономика

Глава Apple попросил платить ему меньше

Вознаграждение главы Apple Тима Кука урежут более чем на 40 процентов

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Глава корпорации Apple Тим Кук в этом году получит вознаграждение более чем на 40 процентов меньше, чем в прошлом году. Общая выплата составит 49 миллионов долларов, ее урезали по решению инвесторов и по просьбе самого Кука, отмечает Market Watch.

Выплаты включают базовую зарплату (3 миллиона долларов), бонус (6 миллионов долларов) и вознаграждение акциями компании (40 миллионов долларов). Конечная сумма в итоге будет зависеть от стоимости акций компании в этом году.

Ранее Apple раскритиковали из-за компенсаций, выплачиваемых Куку. В частности, как отмечала консалтинговая компания Institutional Shareholder Services, вознаграждение, выплачиваемое гендиректору корпорации, слишком мало зависит от ключевых показателей эффективности, включая стоимость акций. В прошлом году ценные бумаги Apple подешевели на 27 процентов.

В 2022-м общая сумма вознаграждения Кука составила 99,4 миллиона долларов, включая зарплату в 3 миллиона, около 83 миллионов в виде акций и 13,4 миллиона — в виде других бонусов.

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Платон Щукин
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