Для российских школьников создали воспитывающий нравственность курс игры в лапту

Минпросвещения сообщило о создании школьного курса по игре в лапту

Для российских школьников разработали образовательный курс по игре в лапту. Об этом сообщила пресс-служба Минпросвещения России, заявление ведомства приводит ТАСС.

Согласно сообщению чиновников, этой игре будут учить учащихся с первого по одиннадцатый класс. В Минпросвещения уверены, что лапта поможет физическому и нравственному развитию российских школьников.

«Модуль позволит школьникам развивать свои физические навыки, а также будет способствовать нравственному воспитанию школьников и студентов. Во время игры в лапту дети учатся работать в команде, быть инициативными и решительными», — рассказали в Минпросвещения.

Модуль уже одобрен решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию и включен в реестр примерных основных общеобразовательных программ.

Продвигать лапту на «международной арене» предлагал еще в 2016 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Лапта — игра, цель которой — ударом биты послать мяч как можно дальше и пробежать поочередно до противоположной стороны площадки и обратно, не дав противнику попасть в себя пойманным мячом. Первые упоминания об этой игре встречаются в русских летописях XIV века. При раскопках в Новгороде были обнаружены биты и кожаные мячи — найденные игровые предметы могут быть еще древнее и относиться к Древней Руси.