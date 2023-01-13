Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:26, 13 января 2023Интернет и СМИ

Блогер Масленников отреагировал на информацию о своей госпитализации

Блогер Масленников оставил без комментариев информацию о своей госпитализации

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников не стал подтверждать или опровергать информацию о своей госпитализации. На эти сообщения он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Без комментариев», — сказал он и посоветовал обратиться за информацией к его представителю.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Масленников экстренно госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести. По информации издания, он самостоятельно вызвал скорую. Врачи выявили у блогера нарушение ритма сердца и поставили предварительный диагноз «наджелудочковая тахикардия».

Дмитрий Масленников — популярный российский YouTube-блогер и ведущий, снимает социальные а также экстремальные видео на тему выживания и охоты за привидениями. На его канале 15,5 миллиона подписчиков. В 2021 году видеохостинг включил блогера в рейтинг самых популярных авторов традиционного формата видео.

Ранее Масленников рассказал о том, что съемки одного из роликов обошлись ему в 5,5 миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
В ЧВК «Вагнер» оспорили заявление представителя ДНР об окружении Артемовска
СПЧ рассмотрит вопрос об ответственности за дискриминацию россиян за рубежом
Рост цен на один вид жилья в Санкт-Петербурге стал рекордным
Акции европейских автогигантов обрушились после сообщения Tesla о снижении цен
Юрист назвал актуальной идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию граждан
Стало известно о подготовке ВСУ дронов с химоружием
28-летний российский блогер попал в больницу
Министр обороны Украины заявил о рестарте боевых действий весной
Путин поручил образовать центр реабилитации раненных в ходе СВО военных
Путин поручил освободить от воинской обязанности мобилизованных врачей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.