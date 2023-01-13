Блогер Масленников отреагировал на информацию о своей госпитализации

Блогер Масленников оставил без комментариев информацию о своей госпитализации

Популярный российский YouTube-блогер Дмитрий Масленников не стал подтверждать или опровергать информацию о своей госпитализации. На эти сообщения он отреагировал в разговоре с «Лентой.ру».

«Без комментариев», — сказал он и посоветовал обратиться за информацией к его представителю.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Масленников экстренно госпитализирован в Москве в состоянии средней тяжести. По информации издания, он самостоятельно вызвал скорую. Врачи выявили у блогера нарушение ритма сердца и поставили предварительный диагноз «наджелудочковая тахикардия».

Дмитрий Масленников — популярный российский YouTube-блогер и ведущий, снимает социальные а также экстремальные видео на тему выживания и охоты за привидениями. На его канале 15,5 миллиона подписчиков. В 2021 году видеохостинг включил блогера в рейтинг самых популярных авторов традиционного формата видео.

Ранее Масленников рассказал о том, что съемки одного из роликов обошлись ему в 5,5 миллиона рублей.