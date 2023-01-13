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19:04, 13 января 2023Ценности

История принца Гарри о спасении обмороженного пениса вернула популярность бренду

История принца Гарри о смазывании пениса кремом Elizabeth Arden вернуло популярность марке

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Мемуары принца Гарри, которые появились в продаже 10 января, вернули популярность британскому бренду Elizabeth Arden. Об этом сообщает портал LadBible.

Член королевской семье в своей книге Spare («Запасной») признался, что за месяц до свадьбы брата участвовал в походе к Северному полюсу, однако из-за задержавшегося самолета турист провел на льдине дольше, чем рассчитывал, и отморозил щеки, нос и половые органы. По словам мужчины, после инцидента он смазывал больное место кремом упомянутой марки.

Читателей биографии рассмешила история монаршей особы о спасении обмороженного пениса, поэтому они принялись публиковать шутки по поводу указанного отрывка из мемуаров в Twitter. Отмечается, что некоторые посты набрали десятки тысяч лайков и репостов, что на некоторое время вывело название бренда Elizabeth Arden в тренды социальной сети.

Представители косметической компании также отреагировали на рассказ принца Гарри в официальном аккаунте в Twitter. «Вы все уже слышали разговоры о нашем Hyaluronic Acid, но знаете ли вы, что он на самом деле чрезвычайно полезен в холодные месяцы?» — говорится в публикации.

Мемуары представляют собой 416-страничную книгу, которую внук Елизаветы II написал в соавторстве с лауреатом Пулитцеровской премии Джоном Мерингером. Перед ее выходом Гарри дал несколько разоблачительных интервью, в которых рассказал об отношениях с королевской семьей.

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Карина Черных
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