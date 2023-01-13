Ботинки-луноходы из 2000-х вновь стали трендом у знаменитостей

Ботинки-луноходы из 2000-х годов вновь вернулись в моду благодаря знаменитостям

Ботинки-луноходы, которые были особенно популярны в 2000-х годах, вновь стали трендом благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Page Six.

Речь идет о дутых ботинках на платформе, получивших название «луноходы» в честь одноименного бренда Moon Boot («лунный ботинок»), который представил модель в конце 1970-х годов. Известно, что впервые подобная обувь обрела актуальность в «нулевых», когда в ней выходили в свет дизайнер Виктория Бэкхем и телезвезда Пэрис Хилтон.

По информации издания, первой моду на луноходы вернула поп-исполнительницы Дуа Липа, которая неоднократно появлялась в данных ботинках различных цветов и брендов на публике. Помимо певицы, в дутых сапогах заметили манекенщиц Кендалл Дженнер и Алессандру Амбросио, актрису Хайди Клум, а также блогерш Ханну Уайтинг и Наоми Анвер.

Согласно материалу, на данный момент упомянутая обувь доступна к покупке в магазинах таких брендов, как 12storeez, Chloe, Fendi, Zara, Moon Boot, Jimmy Choo, Bogner, Moncler и коллекциях других популярных марок.

В январе 2022 года стилисты назвали самые продаваемые за последние 60 лет ботинки. Выяснилось, что ими оказалась обувь британского бренда Dr. Martens, который был основан в 1947 году.